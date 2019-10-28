У "Слузі народу" розраховують прийняти закон про столицю до кінця року

Проєкт закону про місто Київ – столицю України депутати схвалили у першому читанні й взяли за основу. Зараз робоча група готує законопроєкт до другого читання. Наразі до нього внесли майже тисячу правок.

Про це розповів журналістам після засідання робочої групи глава підкомітету з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Я думаю, що це буде у цьому році... Ми розуміємо, що підгрупи працюватимуть стільки, скільки необхідно... я думаю, що це кілька тижнів. І потім у нас ще підкомітет, на якому ухвалюватиметься рішення, і комітет, на якому ми будемо приймати остаточне рішення по редакції до другого читання,

– сказав депутат.

На засіданні робочої групи з підготовки законопроєкту №2143-3 до другого читання було прийнято рішення створити кілька підгруп, які будуть працювати над текстом законопроєкту, готуючи його до другого читання.

Що відомо про законопроєкт

В цілому у парламенті різні фракції зареєстрували аж чотири закони про столицю. Два з них, а саме №2143 і №2143-3 внесли депутати від фракції "Слуга народу". Раніше Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував прийняти за основу законопроєкт №2143-3. Автори цього документу – група з 21 депутата, серед яких – голова пропрезидентської фракції Давид Арахамія, перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук і перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Про що мовиться у законопроєкті

Відповідно до нього, має бути створено нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у Києві. Зокрема, автори документу пропонують відновити районні ради як представницькі органи жителів районів. Водночас буде розділено повноваження та посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.

Таким чином, київський міський голова очолюватиме Київський магістрат (виконавчий орган Київської міської ради) та головуватиме на засіданнях Київміськрадиє. Натомість голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за дотриманням Конституції та законів України з боку органіва місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади .

Також проєкт закону про столицю передбачає:

спеціальний статус Києва;

реалізацію столичних функцій Києва;

адміністративно-територіальний устрій Києва;

організацію міського життя на засадах сталого розвитку міста;

взаємодію територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області;

місцеве самоврядування Києві;

статус київського міського голови та його заступника з фінансових питань, заступника київського міського голови – керуючого справами Київської міської магістрату та заступника київського міського голови – головного архітектора міста Києва;

порядок забезпечення главою КМДА дотримання у Києві Конституції і законів України;

стратегічне планування у Києві;

стратегічні документи щодо розвитку міста Києва;

інформаційні системи міста Києва;

механізм контролю, аудиту та моніторингу в місті;

функціонування Ратуші як єдиного вікна надання послуг;

проведення позачергових виборів у Києві 8 грудня;

скорочення Київради з 120 до 84 депутатів.

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