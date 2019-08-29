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      У Раду прийдуть 5 нових нардепів від "Слуги народу": хто вони

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      Замість "слуг народу", які пішли в Кабмін, у Раду зайдуть 5 нових депутатів
      Замість "слуг народу", які пішли в Кабмін, у Раду зайдуть 5 нових депутатів / Радіо Свобода

      П'ять депутатів від "Слуги народу", які стали міністрами уряду нового прем'єра Олексія Гончарука, склали депутатські повноваження. Замість них до Верхової Ради зайдуть наступні за списком люди.

      Верховна Рада проголосувала за те, щоб позбавити новопризначених членів Кабміну депутатських повноважень достроково, аби вони могли повноцінно працювати в уряді – згідно із законом. 

      Важливо: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      Хто склав повноваження нардепа: список

      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації, був обраний до Ради від "Слуги народу" (6-й у списку).
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, був обраний до Ради від СН (16-й у списку).
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України, був обраний до Ради від СН (12-й у списку).
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України, була обрана до Ради від СН (50-а у списку).
      • Денис Малюська – міністр юстиції, був обраний до Ради від СН (21-й у списку).

      Замість них депутатами мають стати наступні за списком "Слуги народу" кандидати: Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко, пише "Чесно". 

      Що відомо про нових "слуг народу":


      Хто ще зі "слуг народу" може зайти у Раду Джерело: chesno.org
       

      • Анатолій Остапенко – №130 у списку. Директор юридичної фірми ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.
         
      • Тетяна Циба – №131 у списку. У 2015 році балотувалася до Верховної Ради від партії УКРОП у 69-му окрузі (Оболонський район Києва) як безпартійна. Була помічницею нардепа ВР 4-го скликання Валерія Асадчева й помічницею депутата ВР 6-го скликання Олександра Клименка. Циба є виконавчою директоркою консалтингового агентства "Media Masters", прес-секретаркою партії "Слуга народу".

        Також працювала у прес-службах "Руху нових сил Михайла Саакашвілі" (2016-2017 роки), партії УКРОП (2016 рік), Українській народній партії (2008-2012 роки) тощо. У 2006 році була помічницею голови Полтавської ОДА. Є державною службовицею 7-го рангу.
         
      • Іван Калаур – №132 у списку. Юрист, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Він був доцентом кафедри інтелектуальної власності та приватного права. Працює викладачем протягом 20 років.
         
      • Юлія Гришина – №133 у списку. Керівна партнерка юридичної бізнес-школи CTRL.School, професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка. Вона входить у підкомісію з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти й наук.
         
      • Ольга Руденко – №134 у списку. Працювала менеджеркою з маркетингових комунікацій у ТОВ "Квартал 95". Навчалася у Великій Британії, згодом обіймала керівні посади у сфері маркетингу та медіакомунікацій.


      Що робить Кабінет міністрів України/ Інфографіка 24 каналу 

       

       

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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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