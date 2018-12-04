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      У співробітництві з USAID та ЄБРР ми повністю замінимо тепломережу та знизимо тарифи, – Кличко

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      Зустріч з представниками міжнародних організацій
      Зустріч з представниками міжнародних організацій / kiev.klichko.org

      Київська міська державна адміністрація разом з міжнародними партнерами готує до підписання в середині грудня Меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу Києва.

      Над документом працюють, зокрема, профільні служби КМДА, КП "Київтеплоенерго", Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками відповідних міжнародних організацій, йдеться на сайті партії УДАР.

      "Для нас особливо важливо, що сьогодні ми маємо перші результати спільної роботи, що втілились у проект Меморандуму щодо розвитку теплоенергетичного комплексу Києва між КМДА, "Київтеплоенерго", Агентством США з міжнародного розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, – сказав Кличко. – Через 10 днів ми маємо підписати Меморандум між усіма сторонами. Ми вдячні за вашу підтримку. І готові продемонструвати, що Київ є надійним партнером", – додав Кличко.

      Сторони обговорили деталі проекту Меморандуму та домовилися ще раз зустрітися, аби узгодити його кінцевий варіант. Зокрема, планується, що фінансову підтримку для модернізації та поліпшення ефективності роботи столичного теплоенергетичного комплексу надаватимуть Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

      Інвестиції, в першу чергу, планують спрямувати на оновлення інфраструктури теплоенергетичного комплексу, підвищення якості послуг, що надає "Київтеплоенерго", і в перспективі – зменшення собівартості цих послуг. Рекомендується оптимізувати і організаційну та управлінську структури "Київтеплоенерго", що дозволить скоротити відповідні витрати; створити незалежну Наглядову раду "Київтеплоенерго", яка забезпечить орієнтацію підприємства на споживача, прозорість діяльності "Київтеплоенерго" та підготує підприємство до залучення приватних інвестицій.

      Кличко нагадав, що у квітні цього року місто завершило 17-річну угоду з ПАТ "Київенерего". Відтак, столична влада здійснила безпрецедентний крок – повернула під контроль громади теплоенергетичний комплекс Києва. Це, зокрема, найбільші в Україні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, – майже 200 котелень, 2,6 тис. км мереж, сміттєспалювальний завод "Енергія".

      "У Києві працює третій за масштабами та потужністю теплоенергетичний комплекс у Європі. І десятки років у його ремонт і модернізацію не вкладали належних коштів, технічний стан можна назвати критичним, мережі зношені майже на 80%, – зауважив міський голова. – Рішення про повернення теплоенергетичного комплексу під контроль міста – це крок до порятунку системи централізованого теплопостачання. І якби ми не зробили цього, то через 4-5 років ця система була б уже безповоротно зруйнованою", – зауважив мер Києва.

      "Я переконаний, що детальна оцінка ризиків, послідовний стратегічний план, підтримка надійних міжнародних партнерів допоможе Києву повторити успішний досвід європейських міст, що мали аналогічну ситуацію. Ми націлені на те, щоб не лише зберегти унікальний теплоенергетичний комплекс, який повернули в управління міста, але й поліпшити його роботу та створити новий стандарт якості надання послуг для споживачів", – підкреслив Віталій Кличко.

      Теги: Гроші ЄБРР Новини Києва Віталій Кличко Київенерго КМДА Інвестиції комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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