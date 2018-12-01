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      Після першого снігу у спорткомплексі на Київщині обвалився дах: фото і відео

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      У спорткомплексі Favorite Fit обвалився дах
      У спорткомплексі Favorite Fit обвалився дах / Kiev.informator.ua

      У суботу, 1 грудня, після першого снігу в місті Вишневе на Київщині обвалився дах нещодавно збудованого спортивного комплексу Favorite Fit. За повідомленнями очевидців, обвал трапився близько 12:00 години і в приміщенні в цей момент перебували кілька десятків дітей.

      Про це повідомляють користувачі Facebook-спільноти "Громада Вишневе, Софіївська Борщагівка, Крюківщина, Гатне, Святопетрівське" повідомляється, що в момент обвалу в комплексі перебували.

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      Перед тим, як обвалився дах, тренерка з художньої гімнастики Карина Шваєцька почула дивний звук, а потім побачила тріщини і сказала дітям негайно покинути зал.

      Тренер спершу почула звук, наче падає з даху сніг, а потім побачила, що пішли тріщини по стелі – і крикнула всім негайно швидко виходити! І буквально за хвилину дах завалився! Але завдяки тренеру дітки встигли вибігти із залу – і всі залишилися цілі та неушкоджені,
      – мовиться у повідомленні.

      Обвалився дах спорткомплекс Favorite Fit

      У спорткомплексі Favorite Fit обвалився дах: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Спорт Новини Києва Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні Сніг в Україні Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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