Після першого снігу у спорткомплексі на Київщині обвалився дах: фото і відео

У суботу, 1 грудня, після першого снігу в місті Вишневе на Київщині обвалився дах нещодавно збудованого спортивного комплексу Favorite Fit. За повідомленнями очевидців, обвал трапився близько 12:00 години і в приміщенні в цей момент перебували кілька десятків дітей.

Про це повідомляють користувачі Facebook-спільноти "Громада Вишневе, Софіївська Борщагівка, Крюківщина, Гатне, Святопетрівське" повідомляється, що в момент обвалу в комплексі перебували.

Читайте також: Київ замело снігом: із негодою бореться спецтехніка, з’явилися фото заметів

Перед тим, як обвалився дах, тренерка з художньої гімнастики Карина Шваєцька почула дивний звук, а потім побачила тріщини і сказала дітям негайно покинути зал.

Тренер спершу почула звук, наче падає з даху сніг, а потім побачила, що пішли тріщини по стелі – і крикнула всім негайно швидко виходити! І буквально за хвилину дах завалився! Але завдяки тренеру дітки встигли вибігти із залу – і всі залишилися цілі та неушкоджені,

– мовиться у повідомленні.

У спорткомплексі Favorite Fit обвалився дах: дивіться відео