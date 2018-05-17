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У справі Одеського аеропорту детективи НАБУ дістались до цивільної дружини Труханова

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Геннадій Труханов і Тетяна Колтунова
Геннадій Труханов і Тетяна Колтунова / Таймер

Детективи Національного антикорупційного бюро України домоглися судового дозволу на доступ до телефонів мера Одеси Геннадія Труханова, його матері, доньки та господині приватної квартири.

У орендованій квартирі провели обшук у справі, що стосується Одеського аеропорту.

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Детективи там знайшли одяг, взуття, документи та електронні носії інформації, що належать одеському мерові.

Там же були виявлені дві картки видані на ім’я міського голови Одеси банком "Південний", з підписом Gennadiy Trukhanov і терміном дії до травня 2018 року.

Як інформує одеське видання "Думская", виявлені речі змусили детективів вважати, що господиня квартири та мер Одеси проживали разом в період з 2015 до 2017 року.

Тому Труханов мав відобразити це в своїх податкових деклараціях. Проте в опублікованих звітностях одеського міського голови є, окрім нього самого, дані лише про матір та молодшу доньку Алісу.

Натомість в електронній декларації за 2017 рік інформації про старшу доньку Катерину та цивільну дружину там немає.

Відомо, що квартира, у якій були виявлені речі Труханова належить Тетяні Колтуновій – цивільній дружині Геннадія Труханова, з якою він неодноразово з’являвся на публічних заходах.

Труханов Колтунова Одеса
Геннадій Труханов у супроводі Тетяни Колтунової та доньки Аліси // Думская

Мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. Одним із звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

Теги: Новини України Розслідування Геннадій Труханов Новини Одеси НАБУ
Джерело: 24 Канал
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