У справі Одеського аеропорту детективи НАБУ дістались до цивільної дружини Труханова

Детективи Національного антикорупційного бюро України домоглися судового дозволу на доступ до телефонів мера Одеси Геннадія Труханова, його матері, доньки та господині приватної квартири.

У орендованій квартирі провели обшук у справі, що стосується Одеського аеропорту.

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Детективи там знайшли одяг, взуття, документи та електронні носії інформації, що належать одеському мерові.

Там же були виявлені дві картки видані на ім’я міського голови Одеси банком "Південний", з підписом Gennadiy Trukhanov і терміном дії до травня 2018 року.

Як інформує одеське видання "Думская", виявлені речі змусили детективів вважати, що господиня квартири та мер Одеси проживали разом в період з 2015 до 2017 року.

Тому Труханов мав відобразити це в своїх податкових деклараціях. Проте в опублікованих звітностях одеського міського голови є, окрім нього самого, дані лише про матір та молодшу доньку Алісу.

Натомість в електронній декларації за 2017 рік інформації про старшу доньку Катерину та цивільну дружину там немає.

Відомо, що квартира, у якій були виявлені речі Труханова належить Тетяні Колтуновій – цивільній дружині Геннадія Труханова, з якою він неодноразово з’являвся на публічних заходах.



Геннадій Труханов у супроводі Тетяни Колтунової та доньки Аліси // Думская

Мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. Одним із звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".