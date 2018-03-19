У США безпілотне авто Uber на смерть збило жінку: компанія припиняє випробування

В понеділок, 19 березня, безпілотний автомобіль компанії Uber на смерть збив жінку-пішохода у місті Тампа, що в американському штаті Аризона. Жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляє The New York Times.

Інцидент став першим відомим випадком загибелі пішохода в результаті аварії за участю безпілотного автомобіля.

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У момент ДТП в салоні перебував водій, проте транспортний засіб працював в автономному режимі. Жінку терміново госпіталізували до лікарні, однак там вона померла від отриманих травм.

Відтак, Mind повідомляє, що Uber призупиняє випробування безпілотних автомобілів.

"Випробування безпілотних автомобілів призупиняється в Пітсбурзі, Сан-Франциско, Торонто і Феніксі", – мовиться в повідомленні.

Згідно із заявою Uber, компанія також надасть владі все необхідне сприяння у розслідуванні інциденту.