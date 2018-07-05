У США успішно провели випробовування гіперзвукової ракети

Компанія Generation Orbit Launch Services, Inc. (GO) опублікувала фотографії, що демонструють перше випробування функціонального прототипу гіперзвукової ракети GOLauncher1 (GO1).

Про це повідомляє Defence Blog.

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29 червня відбулося перше в своєму роді випробування у Cecil Spaceport в Джексонвіллі, штат Флорида.



Запуск гіперзвукової ракети

Подібні випробування є важливим етапом на шляху до повноцінної експлуатації ракети. Також Generation Orbit Launch Services представила фото, що демонструють хід випробувань. Ракета-носій GOLauncher1 повинна надати нові можливості для проведення суборбітальних досліджень.

Припускають, що ракета виступить в ролі носія для обладнання, що дозволяє проводити дослідження – зокрема, в області мікрогравітації. США наразі не мають гіперзвукової ракети з такими можливостями. Запускати ж ракету-носій планують з борта літака Gulfstream III.

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