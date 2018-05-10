У США відкрили ресторан, де приготуванням їжі займаються роботи

В Бостоні в США випускники Массачусетського технологічного інституту відкрили ресторан, в якому приготуванням страв займаються спеціальні роботи. Незвичний заклад отримав назву Spyce.

Про це йдеться на Boston.com.

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Rухня Spyce оснащена сімома автономними блоками. При вході в ресторан клієнта зустрічає людина і проводить до сенсорного екрану, за допомогою якого можна зробити замовлення.



Страва, яку приготував робот-кухар

Оформлене замовлення направляється на кухню, де з контейнерів інгредієнти для приготування страви потрапляють в один з блоків; він починає працювати, обертаючись і використовуючи індивідуальний індукційний нагрівач. Потім страва поміщається в тарілку, яку забирає співробітник ресторану і доповнює страву різними гарнірами наприклад, зеленню або сиром. Після цього страва передається клієнту. Варто зазначити, що блок приготування автоматично очищається перед наступним замовленням.

Творці ресторану відзначають, що робот-кухар – це "трохи дивна ідея". Розуміючи це, вони вирішили зробити процес приготування максимально прозорим. Так відвідувачі можуть стежити за тим, як страва готується автоматично, кухня відкрита для огляду.

Як працює робот-кухав у ресторані Spyce – дивіться відео