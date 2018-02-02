У США відзначилися заявою щодо польотів над Чорним морем
Бойові літаки США й надалі виконуватимуть бойові завдання над Чорним морем, незважаючи на позицію Кремля, який виступає проти американської авіації у цьому регіоні.
Таку заяву зробив під час брифінгу в Пентагоні керівник секретаріату об'єднаного штабу американських збройних сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, передає Укрінформ.
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"Отже, ми здійснюємо польоти в міжнародному повітряному просторі – у міжнародному повітряному просторі Чорного моря. Ми маємо повне право (за міжнародним законодавством – "24") бути присутніми там. Ці польоти триватимуть", – підкреслив генерал.
Зауважимо, що таким чином він прокоментував заяву міноборони Росії, яке звинуватило США у надто близькій присутності до Кримського півострова.
"З боку росіян це були небезпечні та непрофесійні дії", – додав представник американського військового командування.
Нагадаємо, наприкінці січня російський винищувач Су-27 виконав небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США P-3 Orion над Чорним морем.
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