У США вперше дозволили продавати ліки на основі марихуани
Управління з контролю за продуктами і ліками США вперше схвалило продаж ліків, які виготовлені на основі марихуани.
Про це інформує Associated Press.
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Ліки під назвою Epidiolex, призначені для допомоги хворим на два рідкісні види вродженої епілепсії.
Препарат, який має зменшувати судоми, був випробуваний на 500 добровольцях. У вигляді ліків він продається як сироп зі смаком полуниці.
Основним компонентом цього лікарського засобу є хімічна речовина канабідіол, яка входить у склад коноплі. Сам по собі канабідіол не викликає наркотичного сп'яніння.
Виробництво цього препарату почнеться восени.
До слова, напередодні рекреаційне використання марихуани офіційно дозволили у Канаді.
Джерело: 24 Канал
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