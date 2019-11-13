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      У столиці невідомі розстріляли вітрину магазину російського взуття: фото

      2190 Читать новость на русском
      У столиці невідомі розстріляли вітрину магазина російського взуття
      У столиці невідомі розстріляли вітрину магазина російського взуття / 24 канал

      У Києві невідомі понівечили магазин взуття та залишили на асфальті надпис "москалі". Крамниця належить російському бренду Carlo Pazolini.

      Наразі не відомо з якої зброї обстрілювали магазин, однак поліція вже взялася розслідувати справу. 

      Читайте також: Є або москаль, або українець, вивчіть мову, – Фаріон про російськомовних воїнів на Донбасі

      На фото, яке опублікував портал "Місто Київ", видно, що невідомі стріляли по вітрині не один раз. Carlo Pazolini – восьмий за величиною роздрібний продавець взуття на російському ринку і четвертий – серед російських взуттєвих підприємств.

      Невідомі обстріляли магазин російського бренду

      Подібний випадок цієї ночі стався із кав'ярнею Горький неподалік Верховної Ради. На асфальті та стіні з'явилися слова "кацапи" і "вата". Поліція з'ясовує, хто саме вчинив акт вандалізму та чи є це одні й ті ж люди.


      На вітрині кав'ярні "Горький" з'явився напис "кацапи", "вата", "москалі"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Києва Поліція
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