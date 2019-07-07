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      У світі десятки журналістів були вбиті за півроку: серед них – українець

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      Вбитий журналіст Вадим Комаров
      Вбитий журналіст Вадим Комаров / Фото з Facebook-сторінки Вадима Комарова

      З січня по кінець червня 2019 року у 20 країнах світу було вбито 38 журналістів. До списку потрапив і український журналіст Вадим Комаров, який помер після сильного побиття.

      У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ця цифра знизилася на 42%. Неурядова організація Press Emblem Campaign вважає цей показник позитивним зрушенням.

      Важливо: Хто вбив журналіста Комарова: поліція показала фоторобот

      Ситуація покращилася на Середньому Сході через зниження інтенсивності конфліктів у Сирії та Іраку.

      Занепокоєння викликають дві країни Латинської Америки: Мексика та Афганістан. У першій країні у 2019 уже вбили 9 журналістів, а в другій – 6. Основну відповідальність за це в Афганістані несуть терористи, а в Мексиці – злочинні угруповання.

      У списку є український журналіст Вадим Комаров. Він помер 20 червня у Черкасах після того, як 4 травня на нього напав невідомий чоловік та сильно його побив. Наразі поліція розслідує інцидент про побиття журналіста-розслідувача Комарова вже як умисне вбивство. Правоохоронці відпрацьовують три головні версії вбивства.

      Читайте також: В Україні – атмосфера безкарності, – Міятович про вбивство журналіста Комарова

      Хто такий Вадим Комаров?55-річний журналіст-розслідувач, відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Він писав, зокрема, про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. Відомо, що у 2016 році Комарова намагались застрелити.

      Що відомо про побиття Вадима Комарова у Черкасах?4 травня вранці у центрі Черкас невідомі жорстоко побили журналіста-розслідувача Вадима Комарова. Чоловіка госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою, він перебував у комі. Спершу поліція розслідувала справу як умисне тяжке тілесне ушкодження, але потім перекваліфікували її на "Замах на умисне вбивство".

      Замах на журналіста був пов'язаний із професійною діяльністю Комарова. За кілька днів після побиття мало вийти його розслідування щодо протиправних дій заступника мера Юрія Ботнара, який представляє ВО "Свобода" у виконкомі.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Журналісти ЗМІ Медіа Новини Черкас Поліція
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