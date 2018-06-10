У центрі Києва розвісили радянські агітплакати: промовисті фото

У центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького рекламні білборди завісили радянськими агітаційними плакатами.

Відповідні фото публікує видання "Інформатор".

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Окрім того, на вулиці пропали і сучасні автомобілі, а їх місце зайняли старі авто радянського виробництва – "Жигулі", "Запорожець" тощо.

Причиною такого "занурення в минуле" стала зйомка в столиці міні-серіалу Chernobyl, присвяченого аварії на Чорнобильській ЧАЕС 1986 року.



У центрі Києві розвісили агітплакати з радянською символікою



Центр столиці завісили радянськими агітплакатами



У Києві знімають міні-серіал Chernobyl



У центр столиці привезли авто радяснького виробництва для зйомок у міні-серіалі