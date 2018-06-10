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У центрі Києва розвісили радянські агітплакати: промовисті фото

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На вулицях Києва розвісили радянські агітплакати
На вулицях Києва розвісили радянські агітплакати / kiev.informator.ua

У центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького рекламні білборди завісили радянськими агітаційними плакатами.

Відповідні фото публікує видання "Інформатор".

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Окрім того, на вулиці пропали і сучасні автомобілі, а їх місце зайняли старі авто радянського виробництва – "Жигулі", "Запорожець" тощо.

Причиною такого "занурення в минуле" стала зйомка в столиці міні-серіалу Chernobyl, присвяченого аварії на Чорнобильській ЧАЕС 1986 року.


У центрі Києві розвісили агітплакати з радянською символікою


Центр столиці завісили радянськими агітплакатами


У Києві знімають міні-серіал Chernobyl


У центр столиці привезли авто радяснького виробництва для зйомок у міні-серіалі


У Києві радянські авто знімають у міні-серіалі про Чорнобиль

Теги: Новини України Новини Києва Кіно
Джерело: 24 Канал
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