У центрі Києва розвісили радянські агітплакати: промовисті фото
У центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького рекламні білборди завісили радянськими агітаційними плакатами.
Відповідні фото публікує видання "Інформатор".
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Окрім того, на вулиці пропали і сучасні автомобілі, а їх місце зайняли старі авто радянського виробництва – "Жигулі", "Запорожець" тощо.
Причиною такого "занурення в минуле" стала зйомка в столиці міні-серіалу Chernobyl, присвяченого аварії на Чорнобильській ЧАЕС 1986 року.
У центрі Києві розвісили агітплакати з радянською символікою
Центр столиці завісили радянськими агітплакатами
У Києві знімають міні-серіал Chernobyl
У центр столиці привезли авто радяснького виробництва для зйомок у міні-серіалі
У Києві радянські авто знімають у міні-серіалі про Чорнобиль