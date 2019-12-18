У центрі Києва знайшли мертвого чоловіка і жінку з відрізаним пальцем

18 грудня у центрі Києва на Лабораторному перевулку виявили труп чоловіка. Біля нього, стікаючи кров’ю, лежала непритомна жінка.

У жінки була відрізана фаланга середнього пальця, а також розірвані вуха. Про це пише Информатор, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

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Мертвого чоловіка знайшли у закинутому будинку. Труп виявили знайомі загиблого. Припускають, що жінку намагалися пограбувати безпритульні, які оселилися у цій будівлі.

На місці працюють слідчі. Деталі наразі встановлюють.