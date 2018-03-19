У Великій Британії затримали водія з правами на ім'я Гомера Сімпсона: фото

Кермувати автівкою без страховки і водійських прав – не найкраща ідея. Навіть якщо прикинутись головним героєм популярного мультфільму "Сімпсони".

Так, у Великобританії поліцейські затримали чоловіка з водійським посвідченням на ім'я Гомера Сімпсона, пише The Guardian.

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На фото видно, що "водій" Гомер Сімпсон живе у Спрінгфілді – рідному місті персонажа. І навіть має дозвіл на керування вантажівкою.

Британець "отримав" посвідчення Гомера Сімпсона

Але після перевірки, авто жартівника поліцейські вилучили, бо при собі він не мав ані страховки, ані власних справжніх прав.