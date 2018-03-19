У Великій Британії затримали водія з правами на ім'я Гомера Сімпсона: фото
Кермувати автівкою без страховки і водійських прав – не найкраща ідея. Навіть якщо прикинутись головним героєм популярного мультфільму "Сімпсони".
Так, у Великобританії поліцейські затримали чоловіка з водійським посвідченням на ім'я Гомера Сімпсона, пише The Guardian.
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На фото видно, що "водій" Гомер Сімпсон живе у Спрінгфілді – рідному місті персонажа. І навіть має дозвіл на керування вантажівкою.
Британець "отримав" посвідчення Гомера Сімпсона
Але після перевірки, авто жартівника поліцейські вилучили, бо при собі він не мав ані страховки, ані власних справжніх прав.
Джерело: 24 Канал
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