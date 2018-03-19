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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Великій Британії затримали водія з правами на ім'я Гомера Сімпсона: фото

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Машину
Машину "Гомера" конфіскували / Фото з відкритих джерел

Кермувати автівкою без страховки і водійських прав – не найкраща ідея. Навіть якщо прикинутись головним героєм популярного мультфільму "Сімпсони".

Так, у Великобританії поліцейські затримали чоловіка з водійським посвідченням на ім'я Гомера Сімпсона, пише The Guardian.

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На фото видно, що "водій" Гомер Сімпсон живе у Спрінгфілді – рідному місті персонажа. І навіть має дозвіл на керування вантажівкою.

Британець "отримав" посвідчення Гомера Сімпсона

Але після перевірки, авто жартівника поліцейські вилучили, бо при собі він не мав ані страховки, ані власних справжніх прав.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Великобританія
Джерело: 24 Канал
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