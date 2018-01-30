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У Єгипті науковці виявили залишки динозавра, який жив 80 мільйонів років тому

00:19, сьогодні 610 Читать новость на русском
Археологи знайшли рештки динозавра у Єгипті
Археологи знайшли рештки динозавра у Єгипті / alarabiya.net

Археологи з Ель-Мансурського університету знайшли рештки динозавра, який жив на узбережжі океану, що існував задовго до появи Середземного моря.

Про це повідомляє Alarabiya.

За словами науковців, динозавр був завдовжки 10 метрів та важив 5,5 тонн. Древня тварина належала до травоїдних тиранозаврів. Жив динозавр в часи Крейдового періоду, близько 80 мільйонів років тому.

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Наукову експедицію очолив доктор Хішам Салам – директор Центру розкопок в університеті Мансура. Пошуками залишків динозаврів вчені займались з 2010 року. Основним стимулом для археологічної подорожі були старі мапи та результати попередніх досліджень. Отримані дані свідчили, що на заході єгипетської пустелі колись жили динозаври. Відтак археологи взялись доводити цю теорію.

Відомо, що нещодавно вчені знайшли шию, череп, нижню щелепу та ребра динозавра в місті-оазі Дахла. Хішам Салам відзначає, що древня тварина нагадує африканського слона. Однак його розміри схожі до тиранозаврів та патаготитана, які жили у Південній Америці.

Фото з місця розкопок в Єгипті

Теги: LifeStyle Історія Єгипет
Джерело: 24 Канал
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