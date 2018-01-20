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У Затоці невідомий підірвав базу відпочинку: деталі та фото

15:42, сьогодні 2102 Читать новость на русском
Вибух на базі відпочинку в Затоці
Вибух на базі відпочинку в Затоці

У Затоці в Одеській області невідомий чоловік в ніч на 20 січня підірвав будівлю бази відпочинку.

Повідомлення про вибух до правоохоронців надійшло близько 3:00 години. Як заявили у поліції Одеської області, "невстановлена особа, перебуваючи на території бази відпочинку, шляхом підриву, пошкодила частину будівлі".

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Місце вибуху на базі відпочинку

"У ході проведення огляду місця події поліцейськими було встановлено, що база відпочинку будь якої огорожі не має. Вхід у приміщення здійснюється через металеву браму. Під час огляду входу встановлено, що епіцентр вибуху знаходиться в приміщенні, за вхідними металевими брамами, де була виявлена воронка, біля якої знаходилася полімерна каністра з залишками паливно-мастильних матеріалів, а також фрагмент поліетилену з рваними краями. Під час огляду прилеглої до бази відпочинку території було виявлено сокиру, дріт довжиною 56 метрів, спортивну туристичну сумку та кабель", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Внаслідок вибуху на базі відпочинку ніхто не постраждав

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Мотиви вчинення даного злочину та причетні до нього особи встановлюються. Розслідування триває.

Варто зазначити, що зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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