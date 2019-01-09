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      У житловому будинку Києва сталась пожежа, є постраждалий: відео з місця події

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      У Києві сталася пожежа у житловому будинку. Загорілася квартира на останньому поверсі на вулиці Маяковського.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Приблизно о 15:30 пожежу вже загасили. Спалахнула ж пожежа по обіді на 9-му поверсі багатоповерхівки. У цей момент у квартирі був чоловік. Він живе з родиною, проте на момент пожежі – був один. Чоловіка госпіталізували, він надихався димом та отримав опіки. Деталі його стану медики наразі не уточнюють. 

      За словами сусідів, чоловікові приблизно 50 років. За освітою він електронік, але вже давно ніде не працює. Також відомо, що у чоловіка є інвалідність, через що він рідко виходить на вулицю. Сусіди припускають, що квартира зайнялась через те, що чоловік хотів покурити просто в ліжку, адже помічали, що він багато п'є та палить просто у квартирі.

      Вийшов покурити..."Тато, швидше, пожежа!" Дим, говорить, не сусіди часом!? Я вистрибую, а тут вже пожежники,
      – розповів Володимир, очевидець і сусід постраждалого. 

      Також сусіди розповідають, що до квартири вже приїхала родина. Вигоріли спальня та балкон, решта приміщень у квартирі вогонь не зачепив. Пожежники забивають двері та вікна за допомогою ДСП, аби вберегти квартиру від холоду. 

      Рятувальники нагадують, що більшість пожеж стаються саме взимку, тому що люди намагаються зігіртися та нехтують правилами безпеки. 

      Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні? - Якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу.
      Повзти до дверей треба підлогою під хмарою диму.
      - Не відчиняйте двері відразу, обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, відчиніть їх та швидко виходьте.
      - У разі, якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже полум’я та дим не дозволять вам вийти. Щільно закрийте двері, всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, аби не пропустити більше диму.
      - Повзіть у глибину приміщення і вжийте заходів для порятунку.
      - Присядьте та глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та спробуйте покликати за допомогою.
      Якщо ви не можете відчинити вікно, розбийте його твердим предметом. Зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду.
      Якщо ж ви змогли вибратись через двері, зачиніть їх. Далі повзіть до виходу із приміщення, обов’язково зачиняйте за собою всі двері.
      - Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами. Якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище. Користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.

      Теги: Новини Києва Новини України Пожежа у Києві ДСНС
      Джерело: 24 канал
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