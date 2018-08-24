У Житомирі до Дня Незалежності встановили незвичний спортивний рекорд України

У Житомирі в День Незалежності Віктор Прокопенко встановив національний рекорд з тяги трьох пожежних автомобілів на максимальну відстань.

Про це повідомляє УНІАН.

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Такий рекорд зафіксували представники "Книги рекордів України". Журналістам розповіли, що такий рекорд в Україні встановлено вперше та з нагоди святкування річниці Незалежності України.

Встановлено рекорд України у категорії "Спорт, спецпідготовка" з тяги трьох пожежних автомобілів однією людиною на максимальну відстань із застосуванням драбини. Автор рекорду – Віктор Прокопенко. Зафіксовані результати: загальна вага трьох пожежних автомобілів 42600 кг, подолана дистанція – 12 м, затрачений час – 37 секунд,

– йдеться у дипломі, підписаному головою наглядової ради Книги рекордів України Олегом Іваненком.



Диплом "Книги рекордів України"