У Житомирі до Дня Незалежності встановили незвичний спортивний рекорд України
У Житомирі в День Незалежності Віктор Прокопенко встановив національний рекорд з тяги трьох пожежних автомобілів на максимальну відстань.
Про це повідомляє УНІАН.
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Такий рекорд зафіксували представники "Книги рекордів України". Журналістам розповіли, що такий рекорд в Україні встановлено вперше та з нагоди святкування річниці Незалежності України.
Встановлено рекорд України у категорії "Спорт, спецпідготовка" з тяги трьох пожежних автомобілів однією людиною на максимальну відстань із застосуванням драбини. Автор рекорду – Віктор Прокопенко. Зафіксовані результати: загальна вага трьох пожежних автомобілів 42600 кг, подолана дистанція – 12 м, затрачений час – 37 секунд,
– йдеться у дипломі, підписаному головою наглядової ради Книги рекордів України Олегом Іваненком.
Диплом "Книги рекордів України"