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      Убивство 14-річної Дар'ї Дробот на Одещині: підозрюваного підлітка взяли під варту – відео

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      У залі суду підозрюваний і його мама сиділи в капюшонах
      У залі суду підозрюваний і його мама сиділи в капюшонах / скріншот

      Комінтернівський районний суд в Одеській області обрав запобіжний захід 15-річному хлопцю Кирилу О., якого підозрюють у вбивстві Дар’ї Дробот. Саме цього приятеля школярки підозрюють у вбивстві дівчини.

      Тепер хлопець пробуде під вартою 2 місяці. Відповідний запобіжний захід суд призначив без права внесення застави. Про це інформує ТСН.

      Актуально: Вбивство 14-річної дівчинки на Одещині: хлопець подарував її телефон іншій

      Кирила привезли до будівлі суду в наручниках. У залі підліток поводився спокійно. Поруч сиділа його мама. Обоє одягли на голови капюшони.


      Підозрюваний та його мама у залі суду/ скріншот із відео

      Засідання тривало в закритому режимі. Клопотання щодо цього раніше подав адвокат підозрюваного.

      Через те, що ймовірний вбивця Дар’ї неповнолітній, у залі суду також перебував психолог.

      Підозрюваному у вбивстві Дар'ї Дробот обрали запобіжний захід: відео

      Що відомо про вбивство Дар’ї Дробот на Одещині?

      • 2 листопада 14-річна дівчинка поїхала разом з друзями відпочивати за місто і ввечері не повернулася додому.
      • Правоохоронці знайшли дитину мертвою наступного дня в лісосмузі Лиманського району Одещини.
      • Друзі загиблої дівчинки розповіли, що в день відпочинку вона пішла кудись із хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись повернення дівчини та хлопця, решта приятелів роз’їхалася по домівках.
      • Поліція розслідує справу як умисне вбивство. Підозрюваного 15-річного хлопця Кирила вже взяли під варту. До затримання поліцією він переховувався у знайомих.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Вбивство Рішення суду Новини Одеси Діти і неповнолітні Жертви
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