Убивство 14-річної Дар'ї Дробот на Одещині: підозрюваного підлітка взяли під варту – відео

Комінтернівський районний суд в Одеській області обрав запобіжний захід 15-річному хлопцю Кирилу О., якого підозрюють у вбивстві Дар’ї Дробот. Саме цього приятеля школярки підозрюють у вбивстві дівчини.

Тепер хлопець пробуде під вартою 2 місяці. Відповідний запобіжний захід суд призначив без права внесення застави. Про це інформує ТСН.

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Кирила привезли до будівлі суду в наручниках. У залі підліток поводився спокійно. Поруч сиділа його мама. Обоє одягли на голови капюшони.



Підозрюваний та його мама у залі суду/ скріншот із відео

Засідання тривало в закритому режимі. Клопотання щодо цього раніше подав адвокат підозрюваного.

Через те, що ймовірний вбивця Дар’ї неповнолітній, у залі суду також перебував психолог.

Підозрюваному у вбивстві Дар'ї Дробот обрали запобіжний захід: відео

Що відомо про вбивство Дар’ї Дробот на Одещині?