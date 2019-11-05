Убивство 14-річної Дар'ї Дробот на Одещині: підозрюваного підлітка взяли під варту – відео
Комінтернівський районний суд в Одеській області обрав запобіжний захід 15-річному хлопцю Кирилу О., якого підозрюють у вбивстві Дар’ї Дробот. Саме цього приятеля школярки підозрюють у вбивстві дівчини.
Тепер хлопець пробуде під вартою 2 місяці. Відповідний запобіжний захід суд призначив без права внесення застави. Про це інформує ТСН.
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Кирила привезли до будівлі суду в наручниках. У залі підліток поводився спокійно. Поруч сиділа його мама. Обоє одягли на голови капюшони.
Підозрюваний та його мама у залі суду/ скріншот із відео
Засідання тривало в закритому режимі. Клопотання щодо цього раніше подав адвокат підозрюваного.
Через те, що ймовірний вбивця Дар’ї неповнолітній, у залі суду також перебував психолог.
Підозрюваному у вбивстві Дар'ї Дробот обрали запобіжний захід: відео
Що відомо про вбивство Дар’ї Дробот на Одещині?
- 2 листопада 14-річна дівчинка поїхала разом з друзями відпочивати за місто і ввечері не повернулася додому.
- Правоохоронці знайшли дитину мертвою наступного дня в лісосмузі Лиманського району Одещини.
- Друзі загиблої дівчинки розповіли, що в день відпочинку вона пішла кудись із хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись повернення дівчини та хлопця, решта приятелів роз’їхалася по домівках.
- Поліція розслідує справу як умисне вбивство. Підозрюваного 15-річного хлопця Кирила вже взяли під варту. До затримання поліцією він переховувався у знайомих.