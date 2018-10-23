Учасника гурту "Нэнси" Сергія Бондаренка поховали в Києві: фото

У Києві поховали музиканта та учасника гурту "Нэнси" Сергія Бондаренка. Батько артиста показав щемливі фото з церемонії прощання.

Про смерть учасника гурту "Нэнси" стало відомо 18 жовтня. Сумну звістку повідомив його батько Анатолій Бондаренко. Через кілька днів родичі, друзі та прихильники Сергія Бондаренка попрощались з артистом у Києві.

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"Останній путь, остання дорога... Сергій їде в небо назавжди... Ми попрощалися з ним... І в небі нова запалилася зірка. Прощавай, мій сину! Пробач мене за те, що не встиг врятувати тебе..." – написав Анатолій Бондаренко, додавши кілька фото з церемонії прощання.

Окрім цього, батько Сергія Бондаренка зізнався, що втрата сина вплинула не тільки на його рідних, але й на улюбленого собаку артиста. За його словами, тварина кілька днів поводилась агресивно, шукаючи співака, а згодом усвідомила, що сталось.

"Нік у траурному кортежі нашого Сергія... Ніколи б не повірив, що такі почуття можуть бути у собаки! Але ви самі це бачите! Досі добу він був агресивним і навіть на мене кидався... Бідний Нікуся! На кожен шум мчав до дверей зустрічати Сергійка! А тут він все зрозумів і усвідомив...", – додав Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, що 7 грудня гурт "Нэнси" запланував виступ у Києві у "Палаці спорту". Музичний колектив перебував у турі на підтримку нового 15 альбому. Сергій Бондаренко приєднався до гурту в 2007 році, після чого активно гастролював з музикантами. Найвідоміша їхня пісня – "Дым сигарет с ментолом", яка стала справжнім хітом у 90-х роках.



Поки достеменно невідомо, що стало причиною смерті 31-річного співака. Хоч Сергій Бондаренко полюбляв мотоцикли, його життя не обірвалось через нещасний випадок. За словами гітариста групи Олексія Циплакова, причиною смерті його колеги стала хвороба, яка раптово розвинулась. Співак помер у клініці.