Лукашенко розуміє нинішню позицію України, тому вже затіяв нову гру, – Гудков

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко намагається грати на декілька фронтів. Він веде політику, яка зрозуміла лише йому самому.

Про це 24 Каналу розповів Геннадій Гудков – російський опозиційний політик. За його словами, діяльність очільника білоруського народу закінчиться плачевно.

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Яка тактика у Лукашенка

Геннадій Гудков пояснив, що Лукашенко менш небезпечний, ніж президент Росії Владімір Путін.

"Не такий він агресор із зовнішньої точки зору. Свій народ він там плющить, ковбасить, саджає, пригнічує". – наголосив він.

На його думку, поки Лукашенко "нікуди не лізе", санкції проти нього трохи м’якші, ніж проти російського очільництва.

Лукашенко завжди грав на декілька фронтів, він завжди лавірував між усіх вогнів. І цим продовжує займатися й у своєму свідомому життя протягом останнього десятиліття,

– розказав опозиціонер.

До того ж самопроголошений президент Білорусі не любить, коли йому заважають.

Генадій Гудков розказав, яка політика у Лукашенка: дивіться відео

Значення смерті Володимира Макея у політиці Лукашенка

Яскравим прикладом цього є загадкова та раптова смерть білоруського міністра закордонних справ Володимира Макея. Вона породжує конспіративні різні здогадки, теорії.

"А чим займався Макей? Він займався якраз другим фронтом, якщо можна так виразитися. Він налагоджував контакт із Заходом. Це був такий фронт миру", – наголосив Гудков.

За його словами, у Макея це доволі добре виходило. Як свідчення – реакція Заходу. Зокрема, там вважали, що можна спробувати домовлятися з Лукашенком.

Ця діяльність Макея дратувала Путінський режим і його оточення. Вони якими словами тільки його не називали. І там хороших слів не було,

– підкреслив він.

Опозиціонер додав, що відштовхуючись від передчасної смерті свого міністра закордонних справ, Лукашенко, ймовірно, придумав якусь іншу гру.

"На цей раз, розігруючи карту, він розумів, що Україна – фронтмен західної коаліції", – розказав він.

У такий спосіб Алєксандр Лукашенко повсякчас говорив про єдність білоруського та українського народів, бажання підписати пакт про ненапад, намагаючись у такий спосіб розлютити Путіна.

Що станеться із Лукашенком

Геннадій Гудков пояснив, що у Лукашенка могли виникати різні думки щодо цієї ситуації.

"Путін, я зараз підпишу пакт про ненапад. Я ж тебе прошу не півтора мільярда дати, а два з половиною, а ти мені не даєш. Я ще тоді акт подивлюсь, можливо, там дадуть", – зосередив увагу він.

На думку опозиціонера, в цілому гра Лукашенка побудована на двох засадах.

"У нього дві мами – і там, і там він встигає", – посміявся він.

Проте така гра однозначно не буде виграшною для Лукашенка.

Я думаю, що це погано закінчиться для Лукашенка. Просто ще не прийшов час,

– наголосив він.

Гудков додав, що судний час для самопроголошеного президента Білорусі вже скоро прийде.

Помер Володимир Макей: коротко