Участь у саміті Кримської платформи підтвердили 28 держав

28 липня 2021 , 11:59
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У першому саміті Кримської платформи мають взяти участь 28 держав. Україна сформувала ядро міжнародної коаліції за звільнення окупованого Криму.

Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До теми Не Байден: на Кримській платформі США представить впливовий та резонансний політик

Україна чекає міжнародних партнерів

Так, 28 держав вже підтвердили свою участь. За словами дипломата, ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу. Ба більше, Україна чекає участі ключових міжнародних партнерів.

Результат підтверджує, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму,
– наголосив Кулеба.

Як часто проводитимуть такі саміти

Міністр наголосив, що саміт не буде одноразовою подією. На різних рівнях регулярно проводитимуть необхідну роботу.

Що треба знати про Кримську платформу

  • Президент Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи у вересні 2020 року, коли виступав на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.
  • Метою ініціативи є консолідація сил довкола деокупації Криму.
  • Перший саміт платформи проведуть 23 серпня 2021 року – напередодні Дня Незалежності України.
  • Серед учасників будуть Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Хорватія, Словаччина, Румунія, Велика Британія.
  • Жозеп Боррель поїде на саміт як представник від Європейського Союзу.
  • США представить міністр транспорту Пітер Буттіджедж.
Автор: Ольга Музика