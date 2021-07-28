Участь у саміті Кримської платформи підтвердили 28 держав
Джерело:24 канал
У першому саміті Кримської платформи мають взяти участь 28 держав. Україна сформувала ядро міжнародної коаліції за звільнення окупованого Криму.
Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
До теми Не Байден: на Кримській платформі США представить впливовий та резонансний політик
Україна чекає міжнародних партнерів
Так, 28 держав вже підтвердили свою участь. За словами дипломата, ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу. Ба більше, Україна чекає участі ключових міжнародних партнерів.
Результат підтверджує, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму,
– наголосив Кулеба.
Як часто проводитимуть такі саміти
Міністр наголосив, що саміт не буде одноразовою подією. На різних рівнях регулярно проводитимуть необхідну роботу.
Що треба знати про Кримську платформу
- Президент Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи у вересні 2020 року, коли виступав на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.
- Метою ініціативи є консолідація сил довкола деокупації Криму.
- Перший саміт платформи проведуть 23 серпня 2021 року – напередодні Дня Незалежності України.
- Серед учасників будуть Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Хорватія, Словаччина, Румунія, Велика Британія.
- Жозеп Боррель поїде на саміт як представник від Європейського Союзу.
- США представить міністр транспорту Пітер Буттіджедж.