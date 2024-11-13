Блінкен пообіцяв "тверду відповідь" на втягування солдатів КНДР у війну проти України
Втягування Росією військовослужбовців з КНДР у загарбницьку війну проти України потребує "твердої відповіді" й отримає її.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі, передає 24 Канал.
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Блінкен висловився про участь КНДР у війні
Ентоні Блінкен підтвердив, що північнокорейські військові вже безпосередньо беруть участь у бойових діях.
Сьогодні ми провели дуже продуктивну розмову про нашу постійну підтримку України перед лицем тривалої російської агресії. І додатковий елемент КНДР, північнокорейські сили, втягнуті у війну, і тепер уже буквально в бою, потребує й отримає тверду відповідь,
– сказав журналістам державний секретар США.
За його словами, зараз спостерігається дедалі більша "неподільність безпеки між різними театрами – євроатлантичним, індо-тихоокеанським, близькосхідним".
Ентоні Блінкен наголосив, що на цьому тлі важливо знайти способи для ще тіснішої міжнародної співпраці.
Наразі 23 союзники по НАТО мають видатки на оборону на рівні 2% ВВП або вище, і це добре, але ми хочемо бути впевнені, що ці видатки будуть спрямовані туди, куди треба. Тому ми провели дуже продуктивну дискусію на цю тему,
– підкреслив держсекретар США.
До слова, раніше речник Держдепу США Ведант Патель заявив, що успішність використання північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії буде залежати від рівня їхньої інтеграції до російської армії.