"Запрошення від Трампа не було": Зеленський прокоментував свою можливу участь у саміті G20

Володимир Зеленський готовий взяти участь у саміті G20. Водночас наразі президент України не отримав відповідного запрошення від Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав у коментарі CNN Turk.

Що сказав Зеленський про можливий візит на G20?

Володимир Зеленський заявив, що отримав сигнали про те, що Дональд Трамп може запросити його на саміт G20, а також запустити ініціативу щодо завершення війни. За словами політика, Україна готова її підтримати.

Офіційно ми запрошення не отримували. Але були сигнали про, що президент Трамп запросить Україну на саміт G20 та виступить з ініціативою щодо завершення війни. Звичайно, якщо президент Трамп офіційно запросить нас, ми підтримаємо цю ініціативу,

– сказав Зеленський.

Напередодні Дональд Трамп у відповідь на запитання журналістів зазначив, що "із задоволенням" і "без проблем" може запросити українського лідера на саміт G20.

Зауважимо, що раніше Вашингтон офіційно запросив на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у Маямі, Володимира Путіна. У Кремлі ще не відповіли, чи прийме російський диктатор запрошення.

Раніше ЗМІ писали про те, що Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією на саміті G20 у грудні.

Зеленський допускав, що США можуть допомогти домовитися про припинення вогню під час саміту. За словами президента, США мають достатньо впливу, щоб змусити Росію припинити війну.