Учені попередили про зникнення людства внаслідок кліматичних змін

Науковці з США та Великої Британії вважають, що у найближчі кілька сотень років людство може занепасти через нестерпні умови для його життя на Землі. Крім того, можуть зникнути й інші живі організми.

Про це йдеться в їхньому офіційному повідомленні для Національної академії наук США, яке наразі є доступним у мережі.

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На думку фахівців, існує серйозна небезпека у зв’язку з прийдешніми кліматичними змінами, внаслідок чого станеться критичне підвищення температури.

Зокрема, зміни в кліматі науковці вважають неминучими через споживання енергії, яке з роками буде лише збільшуватися навіть під час скорочення викидів парникових газів в атмосферу.

Так, прогнозується, що через кліматичні зміни уже до 2200-2400 років життя на Землі стане неможливим для людини й інших ссавців. Також вчені передбачили зниження зростання населення до 2100 року.

Крім того, серед можливих причин зникнення цивілізації науковці називають ядерну зиму, пандемії, зіткнення Землі з різними космічними тілами, а також непередбачувані наслідки розвитку штучного інтелекту.