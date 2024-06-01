Окупанти скинули 2 бомби на дитячий садок у Мирнограді: в поліції показали кадри руйнувань
Джерело:Національна поліція України
Російські окупаційні війська в п'ятницю, 31 травня, атакували 2 авіабомбами Мирноград Донецької області. Під прицілом ворога опинився дитячий садочок.
У Національній поліції України розповіли деталі атаки ворога. Там також показали світлини наслідків від удару окупантів.
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Росіяни скинули бомби на дитячий садок у Мирнограді
У Національній поліції розповіли, що збройні сили росії скинули 2 бомби на Мирноград і поцілили в дитячий садок.
Там додали, що вчора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". За даними правоохоронців, 5 цивільних осіб зазнали поранень. В поліції розповіли, що першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції.
Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани,
– йдеться в повідомленні.
Окупанти авіабомбами атакували Мирноград / Фото Національної поліції України
Росія атакувала 2 гідроелектростанції: що відомо
- Росія вночі 1 травня обстріляла енергетичні об'єкти в 5 областях, під ударом опинились і 2 ГЕС. Крім цього, росіяни влучили в інфраструктуру поруч зі станціями.
- В Укргідроенерго повідомили про критичні пошкодження обладнання. У відомстві додали, що гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.
- Нагадаємо, що ворог обстріляв 2 ТЕС ДТЕК, завдавши обладнанню серйозної шкоди.