Лікарі рятують життя постраждалого 8-річного хлопчика: деталі страшного удару по Кривому Рогу

Росіяни надвечір 2 квітня атакували балістикою Кривій Ріг. Ворог завдав ударів по одному з центральних районів, зокрема, по місцевому підприємству, де виникла пожежа. Внаслідок прильоту, на жаль, є загиблі та постраждалі, зокрема, діти.

Кореспондент із Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв розповів 24 Каналу, подробиці жахливого удару. Також Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян на Кривій Ріг, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих. Президент підкреслив, що ворог здійснив цілеспрямований ракетний удар по місту.

Важливо Чоловік загинув у своїй машині під час ракетного удару по Кривому Рогу, – ЗМІ

Росіяни застосували "Іскандер-М"

Кореспондент зазначив, що гучний вибух в одному з центральних районів міста пролунав близько 17:00. Перед цим моніторингові ресурси попереджали спочатку про ризик застосування балістичної ракети з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу. А вже за декілька хвилин зафіксували реальні виходи.

За 1 – 2 хвилини мешканці одного з районів міста, який вирізняється щільною забудовою, почули гучний вибух,

– сказав він.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на 19:20 внаслідок ракетної атаки, на жаль, четверо людей загинуло, 14 людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Всі вони є цивільними особами.

Серед постраждалих також є діти. Це 6-річна дівчинка, яка отримала медичну допомогу на місці і її життю на разі нічого не загрожує.

Складніша ситуація у 8-річного хлопчика, якого доправили до лікарні в стані середньої важкості. Проте відомо, що на цю годину його поточний стан погіршився і перейшов до категорії тяжкого. Лікарі зараз роблять все можливе і неможливе, щоб врятувати дитяче життя,

– наголосив Фефілатьєв.

Одразу після чергового ракетного обстрілу міста на місце надзвичайних подій прибули всі оперативні служби – рятувальники, правоохоронці, медики, волонтери, волонтери-парамедики, місцевий осередок Червоного Хреста України, щоб надати першу медичну допомогу тим, хто її потребує, а також психологічну підтримку.

За попередніми даними моніторингових ресурсів, ворог застосував вкотре по Кривому Рогу балістичну ракету "Іскандер-М", яка несе 500 кілограмів вибухівки.

Вибухова хвиля вибила шибки в майже 10 багатоповерхових будинках навкруги. Також поруч розташовані адміністративні будівлі в закладі профтехосвіти,

– зауважив кореспондент.

Наразі пожежу, яка виникла в момент прильоту ракети по одному з підприємств, вдалося локалізувати. Проте оперативні служби продовжують роботу і надають фахову допомогу жителям Кривого Рогу, які постраждали внаслідок атаки.

За інформацією очільника Ради оборони міста Олександра Вілкула, в противагу іншим таким ситуаціям, поруч з місцем ракетного прильоту, було організовано не один, а одразу два штаби міської допомоги. Там містяни, чиї оселі постраждали від прильоту балістики, можуть отримати будівельні матеріали – на перший час, щоб закрити вікна, які пошкодило вибуховою хвилею.

Також люди, чиї оселі зазнали пошкоджень через атаку, можуть залишити відповідні заявки на отримання надалі матеріальної компенсації з міського бюджету Кривого Рогу.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг 2 квітня