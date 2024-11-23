Величезна бутафорія: що хотів показати Путін, запустивши нову ракету по Дніпру

Концепцію ракет середньої дальності Росія успадкована ще в СРСР. Ракети "Орешник", одну з яких росіяни використали для удару по Дніпру, це недороблені міжконтинентальні балістичні ракети. Їх у Росії не може бути багато.

Про це 24 Каналу сказав експерт "Національного інституту стратегічних досліджень" Олексій Їжак, зауваживши, що ракети подібного типу завжди будуть коштовними, складними й удари ними не мають сенсу без ядерного застосування.

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Навіщо Росія вдарила по Дніпру "Орешником"

Росія використовує балістичні ракети середньої дальності з полігону "Капустян Яр" для відпрацювання бойового оснащення. Росіяни регулярно стріляють ними для відпрацювання протиракетної оборони та різних засобів оснащення. Тепер одну із таких ракет ворог пустив не на схід у бік Саришагана, а в бік Дніпра.

Ми бачили величезну бутафорію, коли з неба падають макети, які згорають в атмосфері як метеори, й створюють шум. Звуки були нові й незвичні. Але це така величезна бутафорія, спрямована на емоційну стійкість України,

– мовив експерт "Національного інституту стратегічних досліджень".

На відео прильоту, яке показали росіяни, немає якихось потужних вибухів після ударів. Тобто це більше залякування від росіян або ж ІПСО.

Зверніть увагу! Владімір Путін заявив, що удар по Дніпру було здійснено балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною. Різниця між балістичною ракетою середньої дальності (БРСД) та міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) полягає у тому, що БРСД не може летіти на понад 5,5 тисяч кілометрів.

За його словами, росіяни стріляють нереальною зброєю, але на цих ракетах розміщені макети реальних бойових блоків й те, що дозволяє проходити протиракетну оборону. Воно не вибухає, але несе високу енергію, так само як великий метеорит, який летить з космосу.

Коли стріляє ракета середньої дальності, то вона підіймається значно вище, ніж літають астронавти й космонавти. Якщо низька орбіта – це 200 кілометрів, а ця штука може піднятись на 1000 кілометрів. Там вже літають супутники GPS,

– зазначив Їжак.

Таких ракет не може бути багато, але ці дії говорять про те, що в Росії багато ірраціональності. Росіяни готові навіть знімати, можливо, з конвеєра міжконтинентальні ракети, які мають стримувати Сполучені Штати.

Аналітики ISW застерігають, що Росія може повторити запуск ракети "Орешник" 23 – 24 листопада.