"Була вихідна, це мене врятувало": як харків'яни пережили удар по будинку дроном "Молнія"

Росіяни 13 листопада двічі атакували Харків новими безпілотниками "Молнія-1". Ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок.

Також удар прийшовся по стоянці одного з торгівельних центрів міста. Детальніше про наслідки російської атаки розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Які наслідки атаки

У середу, 13 листопада, з різницею в годину під ударами нових російських БпЛА були міські вулиці Харкова. Спочатку об 11:30 ворожі війська вдарили по стоянці торгового центру. Обійшлося без постраждалих, проте внаслідок удару пошкоджено 13 автівок.

Другий удар окупанти завдали через годину. Близько 12:30 дрон "Молнія-1" ударив по житловій багатоповерхівці у Салтівському районі міста. Безпілотник влучив у квартиру на четвертому поверсі. Четверо людей поранено, їх посікло склом.

Епіцентр – це квартира поряд, у нас тільки вікна вибило. Я дуже злякалася, коли знадвору побачила вікна своєї квартири. Добре, що я вчора була вихідна, а сьогодні поїхала на роботу. Це мене врятувало,

– розповіла мешканка будинку Юлія.

Внаслідок вибуху було пошкоджено фасадну частину та вікна будинку, а також припарковані неподалік легкові авто.

Почув невеликий вибух, а потім як скло падає. Одразу вийшов у двір й побачив, що прилетів дрон у квартиру на четвертому поверсі. Машина була – вже немає. Зачепило її трошки з усіх сторін,

– поділився власник розбитої машини Олександр.

Нагадаємо, що 12 листопада росіяни атакували Харків новими дронами "Молнія-1". Унаслідок падіння безпілотника у Салтівському районі міста двоє жінок зазнали поранення.

Які особливості нового БпЛА

Росіяни два дні поспіль атакують Харків новими безпілотниками "Молнія-1". Експерти говорять, що ці БпЛА дешевші за ті, якими окупанти раніше обстрілювали місто. Судячи з руйнувань, нові безпілотники, ймовірно, не несуть великої кількості вибухівки.

Таке враження, що як навесні з КАБами, так само зараз росіяни випробовують на Харкові новий тип озброєння, наскільки далеко він летить, яких руйнувань завдає,

– зазначила кореспондентка 24 Каналу.

За її словами, радари погано фіксують безпілотник "Молнія-1" й відповідно його важче збити.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що дрон "Молнія-1" має невеликі розміри та виготовлений з фанери та пластику. Його дальність – близько 40 кілометрів. Також він може переносити різного типу озброєння, що важить 3 – 5 кілограмів.