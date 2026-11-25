Російські війська 25 листопада атакували дроном маршрутний автобус біля села Федорівка на Харківщині. Унаслідок ворожого удару є жертва та постраждалі.

Про черговий удар російських загарбників повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про атаку

Російський безпілотник поцілив у цивільний транспорт просто на автотрасі в Чугуївському районі.

Унаслідок удару одна людина загинула, а ще семеро пасажирів отримали поранення.

Медичні працівники оперативно прибули на місце трагедії та надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що російські військові продовжують цілеспрямовано бити по пасажирському сполученню та скупченнях мирних людей в українських містах і селах.

Лише 24 листопада окупанти вдарили FPV-дроном по рейсовому автобусу в Запорізькій області, де поранень зазнали пасажири.

Крім того, 19 листопада російський дрон поцілив поблизу зупинки громадського транспорту в Салтівському районі Харкова, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей.