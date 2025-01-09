Що приховували росіяни на атакованій дронами птахофабриці у Курській області

У Росії на межі Курської та Бєлгородської області 9 січна виникла пожежа на птахофабриці "Черкізове куряче царство". У російських пабліках повідомлялось, що займання сталося внаслідок падіння дронів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом припустив, яку ціль могли уразити на російській птахофабриці українські безпілотники. Також ЗСУ 7 січня завдали удару по командному пункту російської 810 окремої бригади морської піхоти у районі населеного пункту Біла у Курській області.

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Виконували бойове завдання

Світан розповів, що на Курщині виконується бойове завдання українськими засобами далекого ураження на глибині 50 – 70 кілометрів і більше – до 300 кілометрів.

Маємо чим завдавати такі удари. Українським силам дозволили бити РСЗВ HIMARS, ракетами ATACMS, GMLRS – М30/ М31. У нас є велика кількість ракет і безпілотники, які виконують бойові завдання під подальше просування та створення певних напрямків,

– підкреслив військовий експерт.

Один з майбутніх напрямків руху українських сил – це межа між Курською та Бєлгородською областями. Може бути рух ЗСУ, за його словами, з Курщини на Бєлгородщину або у Бєлгородську область з боку України.

Це зручно ЗСУ для розширення плацдарму для створення буферної зони. І тому напередодні пропрацьовується певна глибина,

– зауважив він.

Також Україна має достатню кількість безпілотників оперативного та стратегічного рівня, FPV-дрони виробляються тисячами. Оперативного рівня дрони дальністю 150 – 180 кілометрів використовують СБУ та ГУР.

Вони виконують бойове завдання з ліквідації противника різного рівня. Головне, щоб там була достатня щільність військ, і після цього ухвалюється рішення завдати удар. Імовірно, російський підрозділ від взводу і вище базувався у цьому "курятнику", тому саме його і атакували,

– резюмував Роман Світан.

Зазначимо, що 9 січня губернатор Курській області Алєксандр Хінштейн повідомив про пожежу на підприємстві "Черкізове куряче царство", яке виготовляє охолоджене та заморожене м’ясо птиці.

Російські телеграм-канали розповсюдили інформацію, що займання сталося через падіння уламків збитого дрона на територію виробництва. Проте Хінштейн спростував цю інформацію. Можливою причиною пожежі могло стати займання проводки.

Водночас керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко написав у своєму телеграм-каналі, що "російське ППО помстилось птахофабриці "Черкизово куряче царство", влучно спалив її уламками". Він іронічно додав, що "російське ППО – надійний партнер сил оборони України".