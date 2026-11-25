Удар по Слов’янську припав на житловий квартал, де поруч розташовані багатоповерхівки та приватні оселі. Вибух пошкодив одразу десять будинків, а серед постраждалих є люди поважного віку.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та поліції.

Які наслідки удару по Слов’янську?

25 листопада 2026 року о 10:05 російські окупанти скинули на місто авіабомбу ФАБ-500 з модулем УМПК. Вона влучила поблизу багатоквартирного будинку.

Унаслідок атаки загинув 77-річний чоловік. За даними прокуратури, він саме вийшов із квартири надвір, коли стався удар.

Наслідки ворожого удару / Фото Нацполіція

Поранень зазнали десятеро людей віком від 28 до 82 років – шестеро чоловіків і четверо жінок. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забої, переломи й контузію. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, усім надають медичну допомогу.

Момент прильоту та коментарі містян: дивіться відео (обрежно, чутливі кадри!)

Які руйнування спричинила російська авіабомба?

У зоні ураження пошкоджені чотири багатоквартирні та шість приватних житлових будинків. Також пошкоджено цивільний автотранспорт – за даними поліції, два автомобілі.

Правоохоронці документують наслідки російського удару та допомагають постраждалим.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Російські війська продовжують завдавати авіаударів по Слов’янську. Зокрема, 9 та в ніч проти 10 листопада окупанти скинули на місто авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-250. Тоді були зруйновані приватні будинки й багатоповерхівка, десятки осель зазнали пошкоджень.