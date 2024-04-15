Захід допоміг Ізраїлю відбити іранську атаку: чому США проти ударів України по російських НПЗ

Країни Заходу допомогли Ізраїлю відбити іранську атаку. Україні не тільки не допомагають збивати російські ракети, а ще й обурюються через удари по НПЗ країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що тут є різниця через реальну оцінку ситуації.

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Іран поки не має ядерної зброї. Так, вони проводять збагачення урану, але поки не володіють ні тактичною, ні стратегічною ядеркою. Країни Заходу точно знають це, бо контролюють процес.

Захід має змінити стратегію підтримки України

Як наголосив Маломуж, Захід боїться загрози від ядерної зброї Росії. Там перебуває на чергуванні понад 5600 різних боєголовок такого типу. Хоча варто розуміти, що Путін не наважиться використати ядерну зброю.

Ніхто не хоче вступити в ядерну війну. Ядерна зброя – це фактор протистояння, але він не буде застосований. Бо Путін не самовбивця,

– сказав Маломуж.

Захід має продовжувати постачати високоякісну зброю, яка допомогла б суттєво знищувати російські ресурси на полі бою. Також було б добре, якби там зосередилися також на постачанні обладнання, яке б допомогло Україні виготовляти власну потужну зброю.

Потрібно змінювати стратегію підтримки України. Важливо звернути увагу на комплектуючі, щоб ми мали можливість розгортати стратегічні потужні ударні групи безпілотників та інших систем, які нейтралізують потуги Росії,

– сказав Маломуж.

Військова допомога Україні: коротко