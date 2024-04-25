"Наче дах піднявся і сів, вулицю видно з хати": очевидці розповіли деталі удару по Смілі

Зранку 25 квітня росіяни обстріляли Черкаську область. Цілили "Іскандером", уражено цивільну інфраструктуру. 24 Канал зібрав подробиці.

Удар припав по місту Сміла. Повідомляли, що пошкоджено залізничне сполучення, адміністративні будівлі, авто та цивільне майно, зокрема багато приватних будинків. Про це заявив речник Повітряних сил Євлаш.

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Очевидці говорять про наслідки обстрілу Черкащини

Все розбито, все повідкривалося, стіна відійшла. Хату розкрило, гараж у бік знесло, двері всі вирвало, вікна всі побиті,

– розказала Суспільному смілянка Ірина.

Сама жінка встигла хіба що заховати голову під ковдру. Каже: спеціально поклала біля себе, як відчувала, що це врятує.

Інша жителька Сміли, Людмила, згадує, що встали ще до тривоги. Минуло менше п'яти хвилин, відколи оголосили про небезпеку, – і пролунав вибух.

"Двері на кухню були відкриті. Я розвертаюсь від плити, і залітає клуб пилу чи диму, незрозуміло що. Стеля посипалася, почувся гуркіт – було враження, що дах піднявся і впав. Пішли тріщини, дах піднявся і сів. Отакезні тріщини, кути порозходились, вулицю видно з хати", – ділиться вона.

В ОВА розповіли про те, як ліквідують наслідки

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ліквідація наслідків обстрілу триває, працює оперативний штаб. На жаль, працювати доводиться поміж тривогами. Поки що ремонтники виконують першочергові роботи.

"Зранку Черкащина була під ворожим прицілом. На щастя, люди цілі. І це найголовніше. Решті – спільно дамо раду", – йдеться в дописі.

Пошкоджено 74 приватні будинки і багатоповерхівки – там вибито вікна та понівечено дахи. Завдано шкоди і кільком закладам освіти та охорони здоров’я, приватним підприємствам.

Залізниця під прицілом росіян

В Укрзалізниці також повідомили, що на Черкащині ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Цього ж дня був удар по Донеччині – на жаль, є загиблі та поранені.