Удар по Золочеву: загинули 2 людей, серед поранених – дитина
Джерело:Олег Синєгубов
В результаті удару росіян керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині загинули двоє та постраждали шестеро осіб. Серед постраждалих також є дитина.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив дані щодо загиблих та постраждалих внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу селища Золочів керованими авіабомбами. Серед постраждалих 11 річний хлопець.
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Ким були загиблі та в якому стані постраждалі
Загиблі чоловік 64 років та 38-річна жінка – місцеві мешканці. Вони перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу.
74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Вони в стані середньої тяжкості. 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно. Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна меддопомога.
Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок,
– уточнює Олег Синєгубов.
Богодухівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За попередніми даними, ворог завдав удари по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Внаслідок удару по Золочеву загинули двоє осіб / Фото Олега Синєгубова
Що ще відомо про останні обстріли Харкова
- Російські окупанти упродовж 29 та 30 квітня обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок терористичного удару загинув молодий хлопець, також є поранені.
- 26 квітня ворог запустив по Дергачах в Харківській області керовані авіаційні бомби. Внаслідок влучання у будинок постраждали 3 дитини.
- У ЗСУ розповіли, завдяки чому росіяни активно застосовують саме КАБи. Виготовити таку бомбу набагато легше і дешевше, ніж ракету. Проте точність КАБів – доволі відносна. Попри те, ці бомби є керованими і їх пускають по балістичні прямій, вони часто йдуть з відхиленням. Через це КАБами працюють по площах, а не по точках.