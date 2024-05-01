Удар по Золочеву: загинули 2 людей, серед поранених – дитина

В результаті удару росіян керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині загинули двоє та постраждали шестеро осіб. Серед постраждалих також є дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив дані щодо загиблих та постраждалих внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу селища Золочів керованими авіабомбами. Серед постраждалих 11 річний хлопець.

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Ким були загиблі та в якому стані постраждалі

Загиблі чоловік 64 років та 38-річна жінка – місцеві мешканці. Вони перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу.

74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Вони в стані середньої тяжкості. 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно. Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна меддопомога.

Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок,

– уточнює Олег Синєгубов.

Богодухівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За попередніми даними, ворог завдав удари по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Внаслідок удару по Золочеву загинули двоє осіб / Фото Олега Синєгубова

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