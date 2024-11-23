Путін випустив звернення лише з одним наміром, і це не залякування, – політтехнолог

Ввечері 21 листопада кремлівський диктатор Владімір Путін оприлюднив відеозвернення на 8 хвилин. Його виступ був розрахований виключно на росіян.

Путін хоче справити враження на російське населення, яке не в захваті від того, що відбувається. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Путін хоче справити враження

Аббас Галлямов зазначив, що нічого нового у зверненні Путіна не було. Там він оголосив, що по місту Дніпро було завдано удару новою ракетою середньої дальності "Орешник", яку нібито неможливо перехопити. Однак окупанти обстрілювали Україну різними видами озброєння, але диктатору не обов’язково щоразу виступати із заявами про це.

Навіщо виступати по телевізору? Путін хоче справити враження на росіян. Він розуміє, що вони не вражені тим, що відбувається. Тому він метушиться,

– припустив він.

Адже зараз жителі Росії бояться Путіна більше, ніж будь-яка країна світу. Росіяни бачать, що відбувається всередині країни. Вони підтримували проведення так званої "сво", бо гадали, що окупанти "візьмуть Київ за 3 дні". Однак зараз вони бояться наслідків для себе від війни Росії проти України.

Нагадаємо, 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою. Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що удар новітньою системою "Орешник" став "відповіддю на плани США з розгортання ракет". Він також додав, що Росія "віддає перевагу мирним засобам", але буде відповідати дзеркально на загрози. Водночас аналітики вважають, що удару завдали міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж".