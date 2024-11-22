Ще один воєнний злочин, – військовий оглядач про раптову заяву Путіна щодо удару по Дніпру

Росія завдала потужного удару по Дніпру. Владімір Путін вийшов до своїх громадян із заявою, що це була не міжконтинентальна балістична ракета "Рубеж", як уважає Україна. Він запевнив росіян, що удар було завдано новітньою системою "Орешник".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що раніше не чув про існування такої зброї. Він підкреслив, що одразу після удару по Дніпру усі основні моніторингові групи одночасно почали фіксувати характеристики, які відповідають саме міжконтинентальній балістичній ракеті.

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Важливий аспект

Олександр Коваленко наголосив, що гіперзвукова ракета – це зброя конвенційного типу.

Коли ми говоримо про міжконтинентальну балістичну ракету, то це не конвенційна зброя, адже у багатьох вона асоціюється саме з ядерною зброєю. Я не пригадаю жодної ракети типу МБР, яка б мала конвенційну бойову частину,

– сказав військово-політичний оглядач.

Він пояснив, що всі міжконтинентальні балістичні ракети використовуються для того, щоб донести ядерний заряд до визначеної цілі.

"У цьому випадку Путін намагається значно зменшити рівень відповідальності за застосування МБР", – наголосив Коваленко.

Військово-політичний оглядач висловив думку, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету, однак без бойової частини.

Довідка. Конвенційна зброя – це вид озброєння, який використовується у відкритих бойових діях між державами відповідно до міжнародного права. Вона призначена для ураження виключно ворожих військових сил, без застосування засобів масового знищення, таких як хімічна, біологічна чи ядерна зброя.

Олександр Коваленко додав, що Владімір Путін, стверджуючи, що Росія атакувала Україну системою "Орешник", намагається виправдати ще один воєнний злочин країни-агресорки. Він прагне зменшити світову реакцію на наслідки цього.