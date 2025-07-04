Удар Росії спричинив блекаут на Запорізькій АЕС

Російський терор продовжується. Ворог 4 липня вдарив по лінії електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об'єднаною енергосистемою України.

Тепер на станції блекаут. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

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ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут

Лінія, яку атакували росіяни, дозволяє підтримувати власні потреби станції для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

Через цю атаку станція наразі знеструмлена.

Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції… З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту,

– повідомив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що вчинок Росії – це черговий акт ядерного терору.

Згодом в Енергоатомі повідомили, що наразі станція перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів.

Це є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії!

– наголосили там.

До слова, нещодавно у МАГАТЕ оцінили стан ЗАЕС. За словами Рафаеля Гроссі, станція покладається лише на єдину робочу лінію електропередач 750 кіловольтів.

Він зауважив, що остання резервна лінія 330 кіловольтів залишається відключеною ще з 7 травня.