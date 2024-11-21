США штовхають світ до глобального конфлікту, – Путін

Владімір Путін виступив із вечірнім зверненням, у якому визнав удар по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Російський диктатор заявив, що саме США зруйнували мир у світі.

Під час промови 21 листопада очільник Кремля розповів, що "об'єкт у Дніпрі було уражено ракетою "Орешник". За словами політика, на Заході не виготовляють таких систем протиракетної оборони, які могли б знищувати і перехоплювати цю новітню російську розробку, передає 24 Канал.

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Путін напав на Україну, але "винуваті" США

Диктатор цинічно зауважив, що це не Росія, а, мовляв, США зруйнували систему міжнародної безпеки.

Продовжуючи чіплятися, боротися за свою гегемонію, США штовхають увесь світ до глобального конфлікту,

– вигадував росіянин.

Опісля він ще нахабніше додав, що, буцімто, Москва завжди надавала перевагу і зараз надає розв'язувати спірні питання "мирними шляхами".

Втім, уточнив Путін, він готовий до будь-якого розвитку подій, і закликав Захід "не сумніватися, що відповідь завжди буде".

До слова, він також сказав, що заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону під час застосування потужних ракет.