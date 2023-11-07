На Прикарпатті поховають бійця 128 бригади Сергія Кузьмича: він загинув внаслідок удару

У одному з селищ Івано-Франківської області 10 листопада попрощаються з військовослужбовцем 128 ОГШБр Сергієм Кузьмичем. Він загинув 3 листопада внаслідок російського удару по бригаді на Запоріжжі.

Під час нагородження особового складу росіяни вдарили по місцю проведення ракетою. Відомо про загибель 19 військовослужбовців.

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Що відомо про службовця

У селі Буківна Івано-Франківської 10 листопада поховають загиблого внаслідок удару по 128 бригаді службовця. Мова йде про 26-річного Сергія Кузьмича. У бійця залишилися дружина, батько та старший брат.

Сергій народився в Рівненській області, однак після початку повномасштабного вторгнення чоловік разом з сім'єю переїхав до Буківні. Три роки після проходження строкової служби він працював у поліції. У грудні 2020 року він приєднався до 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Він був старшим солдатом. Побратими його поважали. Вони знали, що до нього можна звернутися за підтримкою і порадою. Він підписав контракт і буквально через два місяці ми познайомилися,

– розповідає дружина воїна Ольга.

Поховають українського військового в Буківні / /Івано-Франківський фаховий коледж Львівського НУП

Під час своєї служби у бригаді він воював у зоні проведення АТО/ООС. Після 24 лютого 2022 року чоловік брав участь у боях на Херсонщині, Київщині та Донеччині.

Російський удар по 128 ОГШБр