Під час удару по 128 бригаді загинув молодий майор зі Львівщини Віталій Коцовський
Джерело:Ходорівська міська рада
На Львівщині назвала ім'я молодого офіцера, який загинув унаслідок удару Росії по 128 бригаді на Запоріжжі. Загиблим виявився майор з Ходорова Віталій Коцовський.
Бійцю, який загинув унаслідок удару росіян по селищу Зарічне, було всього 25 років. Коцовський був заступником командира гірського-штурмового батальйону з артилерії.
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Коцовський був заступником командира батальйону з артилерії
Зустріч загиблого захисника в Ходорові відбудеться 8 листопада на Алеї Герої Небесної Сотні. Заупокійне богослужіння відбудеться 9 листопада.
Після закінчення школи в Ходорові Віталій Коцовський продовжив навчання в Національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного
У 2019 році він підписав контракт зі 128 гірсько-штурмовою бригадою Закарпаття. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії воїн був направлений на навчання в Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського в Києві.
За час проходження служби нагороджений орденом імені Б.Хмельницького ІІІ ступеня, заохочувальною відзнакою – медаль, як лейтенант, "За особливу службу" ІІІ ступеня, відзнакою командувача об'єднаних сил "Козацький хрест" ІІ ступеня, "Почесною відзнакою батальйону".
У загиблого воїна залишились батько, мати та двоє братів, учасників АТО.
Що відомо про загиблих воїнів
У 128 бригаді 6 листопада повідомили, що внаслідок удару Росії ракетою "Іскандер" загинуло 19 бійців. Відомо, що під час удару загинув Дмитро "Таксист" Мілютін. Його називають одним з найкращих артилеристів.
Також унаслідок атаки Росії загинув ужгородець Сергій Кузнєв, який був ветераном АТО. Ще однією жертвою удару окупантів став колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Володимир Возний.
6 листопада у Чернівцях попрощалися із заступником командира 128-ї бригади Андрієм Тарасенком. Він теж загинув внаслідок російського удару.
Удар по 128 бригаді: що відомо
- Обставини трагедії на Запоріжжі розслідує ДБР, заявивши про кримінальне провадження.
- У ДБР повідомили, що ініційовано службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.
- За даними ЗМІ, комбриг Дмитро Лисюк запізнився на захід, під час якого Росія завдала удару.
- На час проведення службового розслідування командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов'язків за рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.