Запалили лампадки у символічній формі: на Закарпатті вшанували воїнів 128 бригади
Джерело:Ужгородська міська рада
3 листопада росіяни вдарили ракетою по особовому складу 128 бригади на Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки загинули 19 військовослужбовців.
6 листопада тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв.
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Лампадки у формі "128"
Так, в Ужгороді сотні людей зібралися на Театральній площі міста. Протягом двох годин вони несли квіти та свічки, а також запалювали лампадки у формі номеру бригади – 128.
Разом з громадою, священнослужителями, родинами захисників і студентами на центральній площі Ужгорода помолилися за кожного та кожну, за Україну й наш народ, просили в Бога благословіння для воїнів, які зараз на фронті захищають незалежність нашої країни. Дякую всім, хто в цей вечір вшанував наших героїв. Памʼятаємо кожного, будемо гідні їхньої памʼяті та наслідування,
– розповів глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Як вшановували пам'ять загиблих військових в Ужгороді / Фото Ужгородська міська рада
У Мукачеві із лампадками та квітами люди прийшли до пам'ятної стели захисникам на площі Кирила і Мефодія / Фото Мукачівська міська рада
Ракетний удар по 128 бригаді на Запоріжжі: що відомо
- 3 листопада на Запорізькому напрямку Росія вдарила ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Унаслідок атаки загинули та були поранені десятки військовослужбовців. Ушкоджень зазнали й цивільні.
- За словами військових, росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження на честь дня ракетних військ. Бійців вишикували, після чого росіяни завдали удару.
- Президент Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що це трагедія, яку можна було уникнути. Глава держави наголосив, що "розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".
- ДБР повідомило, що зареєструвало кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Там уточнили, що унаслідок ракетного удару загинули 19 військовослужбовців. Також у ДБР зазначили, що ініційовано службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.
- Президент Зеленський заявив, що під час засідання Ставки ухвалили рішення про відсторонення командира 128 бригади на час розслідування.
- Відомо, що командир 128 бригади запізнився на нагородження і прибув за 2 хвилини після "прильоту".