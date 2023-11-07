Запалили лампадки у символічній формі: на Закарпатті вшанували воїнів 128 бригади

3 листопада росіяни вдарили ракетою по особовому складу 128 бригади на Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки загинули 19 військовослужбовців.

6 листопада тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв.

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Лампадки у формі "128"

Так, в Ужгороді сотні людей зібралися на Театральній площі міста. Протягом двох годин вони несли квіти та свічки, а також запалювали лампадки у формі номеру бригади – 128.

Разом з громадою, священнослужителями, родинами захисників і студентами на центральній площі Ужгорода помолилися за кожного та кожну, за Україну й наш народ, просили в Бога благословіння для воїнів, які зараз на фронті захищають незалежність нашої країни. Дякую всім, хто в цей вечір вшанував наших героїв. Памʼятаємо кожного, будемо гідні їхньої памʼяті та наслідування,

– розповів глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Як вшановували пам'ять загиблих військових в Ужгороді / Фото Ужгородська міська рада

5 листопада голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу.

У Мукачеві із лампадками та квітами люди прийшли до пам'ятної стели захисникам на площі Кирила і Мефодія / Фото Мукачівська міська рада

Ракетний удар по 128 бригаді на Запоріжжі: що відомо

3 листопада на Запорізькому напрямку Росія вдарила ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Унаслідок атаки загинули та були поранені десятки військовослужбовців. Ушкоджень зазнали й цивільні.

За словами військових, росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження на честь дня ракетних військ. Бійців вишикували, після чого росіяни завдали удару.

Президент Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що це трагедія, яку можна було уникнути. Глава держави наголосив, що "розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".

ДБР повідомило, що зареєструвало кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Там уточнили, що унаслідок ракетного удару загинули 19 військовослужбовців. Також у ДБР зазначили, що ініційовано службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

Президент Зеленський заявив, що під час засідання Ставки ухвалили рішення про відсторонення командира 128 бригади на час розслідування.

Відомо, що командир 128 бригади запізнився на нагородження і прибув за 2 хвилини після "прильоту".

: 128 бригада – це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. Бійці бригади брали участь у звільненні Херсонщини.