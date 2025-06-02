Відповідальність саме на них: Світан прокоментував удар по навчальному центру

Росіяни 1 червня завдали удару по 239 загальновійськовому полігону у Дніпропетровській області. Попередньо влучили ракетою "Іскандер", внаслідок удару загинули 12 людей, ще 60 поранені.

Після трагедії стало відомо, що командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, таке рішення є правильним з погляду офіцерської честі.

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Хто відповідальний за удар по центру

Рапорт про відставку Драпатого тепер має розглянути Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Саме він вирішить, якими мають бути подальші кроки.

"Я б не підписував рапорт. Адже Драпатий – це офіцер, який може побудувати відносини у Сухопутних військах. Йому для цього потрібен час і відповідні ресурси. Не треба давати йому "бусифікованих", бо це люди, які воювати не можуть", – сказав Роман Світан.

Зараз у Драпатого велика проблема з людьми. Адже чоловіки, яких силою мобілізували, практично перевищили основний контингент, тих професіоналів, які ще були у Сухопутних військах. На думку військового експерта, Михайла Драпатого варто залишити на посаді, адже він може добре виконувати роботу, він вже почав виправляти системні помилки й робить це так, як йому дозволяють.

Воювати мають мотивовані люди. Таких у нас сотні тисяч правоохоронців, держслужбовців, які першими повинні стати на захист України. Мотивація і профпридатність – це найважливіше,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Наступний важливий крок – правильні механізми управління. Уже були ухвалені рішення про переформатування війська, наприклад, введення корпусної системи. Але це не знімає відповідальності з винних за удар по навчальному центру. Адже всім відомо, що "Іскандер" може долетіти за 3 – 4 хвилини. Він "накриває" велику площу.

Відповідальність на тих, хто відповідав за укриття, організацію самого навчання на полігоні. За це відповідають командири оперативного рівня, а не стратегічного як Драпатий. Якщо є така змога – його відставку не треба підтримувати. Він має виконувати свої обов'язки,

– додав Світан.

Ба більше, Драпатий – молодий офіцер, яких нам зараз дуже не вистачає у верхніх ешелонах управління. Саме такі люди мають працювати та переймати командування.

Нагадаємо, у Сухопутних військах наголосили, що ніяких шикувань чи масових заходів у момент удару не було. Після оголошення повітряної тривоги більшість військових перейшли в укриття. Для з'ясування деталей трагедії створили комісію та уже почали розслідування.