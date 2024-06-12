Удар по аеродрому "Ахтубінськ": росіяни також тримали там Ту-22М3 під ядерну зброю

Росіяни за дорученням Путіна 11 червня почали другий етап навчань "нестратегічних ядерних сил". З опублікованих міноборони фото стало зрозуміло, що вони проводяться на аеродромі "Ахтубінськ".

Саме його нещодавно атакували українські безпілотники, внаслідок чого було уражено два винищувачі Су-57. Ймовірно, під час цього удару на "Ахтубінську" могли перебувати й Ту-22М3, які ворог планував залучити до навчань.

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Навчання на "Ахтубінську"

Міноборони Росії 11 червня оголосило про початок другого етапу "нестратегічних ядерних навчань". Своє повідомлення ворожа структура супроводила відеокадрами, що нагадують перший етап, під час якого росіяни розгортали позиції "Іскандерів" із балістичними та крилатими ракетами, та проводили демонстративні польотами літаків МіГ-31К з ракетами "Кинджал" і Ту-22М3 з ракетами Х-22.

Важливим нюансом є те, що майданчиком для першого етапу навчань виступала авіабаза "Ахтубінськ", яку нещодавно вразили дрони. Оглядач "Радіо Свобода" Марк Крутов стверджує, що опубліковані міноборони Росії кадри свідчать про те, що другий етап також проходить на тому ж аеродромі.

Тому цілком можна припустити, що удар по "Ахтубінську" 8 червня мав і додаткову мету – специфічно натякнути росіянам, що проведення нового етапу маневрів ядерних сил на цій авіабазі може завершитись новою "бавовною".

Що відомо про удар по "Ахтубінську"