Росіян найбільше напружує одне: що показали масовані удари по Криму

У середу, 31 січня, стало відомо про удар по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Росіяни влаштували справжню істерику, адже такої потужної атаки по військових об'єктах на півострові ще не було.

Окупантів дуже хвилює, що Україна має стільки ракет. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Потужна атака на "Бельбек"

Борис Тизенгаузен зазначив, що, найімовірніше, влучило у пункт зв'язку. Це дуже важлива ціль. Росіяни істерили через велику кількість вибухів, які було чутно у Севастополі.

Росіяни одразу підіймають у повітря авіацію, коли є інформація, що по них щось летить. Ворог підіймав вертольоти та частково літаки. Однак у "Бельбек" ще не раз добряче прилетить, Україна вже знищила там чимало авіації ворога.

Окупанти нарахували 23 ракети вчора. "А звідки в України тепер стільки засобів ураження? Що відбувається?". Якщо брати за кількістю ракет, це наймасованіша за всю історію атака по російських військових об'єктах у Криму. Тому їх це зараз дуже напружує,

– підкреслив він.

Загарбників завжди дуже лякають новини про надання України військової допомоги від західних союзників. Вони розуміють, що атака на "Бельбек" – це тривожний знак перед наступними ударами.

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