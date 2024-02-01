Росіян найбільше напружує одне: що показали масовані удари по Криму
У середу, 31 січня, стало відомо про удар по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Росіяни влаштували справжню істерику, адже такої потужної атаки по військових об'єктах на півострові ще не було.
Окупантів дуже хвилює, що Україна має стільки ракет. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Потужна атака на "Бельбек"
Борис Тизенгаузен зазначив, що, найімовірніше, влучило у пункт зв'язку. Це дуже важлива ціль. Росіяни істерили через велику кількість вибухів, які було чутно у Севастополі.
Росіяни одразу підіймають у повітря авіацію, коли є інформація, що по них щось летить. Ворог підіймав вертольоти та частково літаки. Однак у "Бельбек" ще не раз добряче прилетить, Україна вже знищила там чимало авіації ворога.
Окупанти нарахували 23 ракети вчора. "А звідки в України тепер стільки засобів ураження? Що відбувається?". Якщо брати за кількістю ракет, це наймасованіша за всю історію атака по російських військових об'єктах у Криму. Тому їх це зараз дуже напружує,
– підкреслив він.
Загарбників завжди дуже лякають новини про надання України військової допомоги від західних союзників. Вони розуміють, що атака на "Бельбек" – це тривожний знак перед наступними ударами.
Атака на "Бельбек": головне
- Вдень 31 січня у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Відомо, що у Севастополі приблизно о 15:30 оголосили повітряну тривогу, яка тривала три години. Також окупанти зупинили рух Керченським мостом. Згодом там пролунало щонайменше 5 вибухів. Росіяни повідомляли про відбиття ракетної атаки.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар з боку українських сил по аеродрому "Бельбек" у Криму. Військовий розповів, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром "Бельбек".
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти й надалі працюватимуть над знищенням потужностей ворога у тимчасово окупованому Криму.