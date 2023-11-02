Росія перемістила вертольоти з окупованого Бердянська до Таганрога: ЗМІ навели докази

Після удару ATACMS по аеродрому Бердянська окупанти перекинули гелікоптери Ка-52 і Мі-8 в російський Таганрог. Про це свідчать супутникові знімки.

Військовий аналітик Брейді Афрік повідомив, що окупанти перемістили гелікоптери з Бердянська до Таганрога.

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Що видно на супутникових фото

Супутниковий знімок демонструє, що 31 жовтня 2023 року російські загарбники зосередили на авіабазі в місті Таганрог свій 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8.

Брейді Афрік переконаний, що це самі ті вертольоти, які росіяни тримали в аеропорту окупованого Бердянська до удару Сил оборони України з використанням ОТРК ATACMS 17 жовтня. Окупанти вивели їх звідти вже 29 жовтня.

Знімок дозволяє оцінити лише сам факт раптової появи такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, котра раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3.

Однак наразі невідомо, чи окупанти доставили туди пошкоджені вертольоти наземним транспортом, чи це вцілілі гелікоптери перелетіли туди самостійно для підтримки російських військ.

Якщо міряти дистанцію до лінії фронту, то від Таганрога до Волновахи виходить до 130 кілометрів, а від тимчасово окупованого Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку складає орієнтовно до 120 кілометрів. Заявлена практична дальність польоту Ка-52 – до 480 кілометрів.

У "Defense Express" не виключають, що російські загарбники хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для своїх ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевальний пункт" для ремонту своїх "бортів" армійської авіації у випадку нових ударів ATACMS від України по аеродромах. У Таганрозі є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що по ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А-50 та А-50У.

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