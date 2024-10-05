Генерал армії сказав, як удар по аеродрому "Борисоглєбськ" знижує боєздатність росіян

Вночі 3 жовтня Україна атакувала військовий аеродром у Воронезькій області "Борисоглєбськ". Там росіяни тримали свою авіацію та КАБи, які щоденно тероризують Україну.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що завдяки подібним ударам росіяни не можуть підіймати свої літаки, припиняють польоти, а кількість керованих авіаційних бомб у ворога зменшується. Удари по російських аеродромах повинні бути систематичні.

Дивіться також Дрони атакували два спиртзаводи у Росії: військовий пояснив важливість таких об’єктів

Як удар по аеродрому "Борисоглєбськ" знижує боєздатність росіян

За словами генерала армії, на російському військовому аеродромі було уражено системи управління польотами, частину складів з керованими авіаційними бомбами. Також вдалось пошкодити ще кілька літаків.

Літаки до польотів не годяться, кількість КАБів в росіян зменшилась, тобто як оснащення для літаків для того, щоб завдавати ударів. Ну а система управління потребує ремонту, який займе кілька місяців,

– розповів Маломуж.

Генерал армії наголосив, що українські удари по будь-якому аеродрому Росії знижує боєздатність окупантів на декілька днів, адже вони припиняють польоти.

Удари по аеродрому "Борисоглєбськ" були тактичними, тобто у кількох місцях. Однак попри це росіяни тепер мають проблему з обмеженням використання своїх літаків.

Такі удари повинні бути частіше. От як знищити можливість росіян завдавати ударів по наших військах, по Вугледару, КАБами по Покровську, Харкову та Запоріжжю? Бити та бити щоденно по аеродромах,

– підкреслив Маломуж.

Україна, за його словами, має безпілотники, які можуть літати на відстань до 2 тисяч кілометрів, а подібні аеродроми розташовані на відстані до 800 кілометрів. Запускаючи кілька сотень безпілотників на кожен аеродром, частину росіяни будуть збивати, а решта – знищуватиме важливі військові цілі.

Через системні удари ворог не буде ризикувати підіймати в повітря свої літаки для запуску ракет, а також запускати дрони.

Звернуть увагу! Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що на аеродромі "Борисоглєбськ" також розташована навчальна база, де росіяни готують нових пілотів. Унеможливити підготовку окупантів для майбутньої експлуатації авіації є важливим завданням.

До речі, на аеродромі "Борисоглєбськ" дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували саме стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального.