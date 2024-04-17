Там базуються гелікоптери та ППО: що відомо про аеродром Джанкоя, де лунали вибухи
У ніч проти 17 квітня на території тимчасово окупованого Криму було неспокійно, в Джанкої лунали вибухи. Як зазначали моніторингові канали, загоряння трапилося на російському військовому аеродромі.
Приблизно о четвертій ранку 17 квітня у мережі з'явилася інформація про вибухи та пожежу в районі військового аеродрому в Джанкої, що в окупованому Криму. Згодом стало відомо про повторні вибухи.
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Що відомо про цей аеродром
Згідно з даними моніторингових каналів, на ураженому аеродромі базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та протиповітряна оборона Південного військового округу ворога.
Зокрема, зазначається, що там розташовані три авіаційні ескадрильї Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери прикордонної служби російської ФСБ. Ще у 2022 році аеродром поблизу Джанкоя в окупованому Криму став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів.
Логістичний хаб для російських військ
Раніше повідомлялося, що ураження аеродрому Джанкой – був би дуже хорошим кроком з погляду ускладнення проблеми з логістикою для південного угруповання противника, оскільки аеродром, крім вертольотів, дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.
На супутникових знімках Planet Labs за 31 жовтня 2022 року можна було побачити, що на аеродромі у Джанкої стоять понад пів сотні вертольотів – Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8 та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів і ППО. А також щонайменше три склади з боєприпасами.
Там також був помічений транспортний літак Ан-26. Ймовірно, що ним перевозять військові вантажі, тому що це найближчий аеродром до лінії фронту. Одне з головних авіаугруповань російської армії розміщене також і на аеродромі у Гвардійському.
Зауважимо, що у березні 2022 року для місця збору свого металому загарбники вирішили використовувати аеродром в Джанкої. Саме туди вони звозили усе те, що підбили у бою.
Не аеродромом єдиним
Джанкоя також є одним із головних залізничних вузлів тимчасово окупованого Криму. Саме через це місто пролягають шляхи з півострова на окуповані частини материкової України.
У березні 2023 року там була гучна "бавовна", яка знищила російські ракети "Калібр НК" під час перевезення. Чотири пошкодження належали до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), один – це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51.
Вибухи на військових об'єктах у Джанкої – не новинка
Останнім часом ворог сильно мілітаризував тимчасово окупований півострів. Особливо після анексії та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- У ніч на 24 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Повідомлення про "бавовну" на Кримському півострові почали ширитися мережею близько о 00:30.
- На ранок російське міноборони традиційно заявило про буцімто успішну роботу "пе-ве-о". Окупанти повідомили, що нібито "ліквідували" 13 безпілотників над Кримом.
- Втім, реальний стан справ разюче відрізнявся від заяв окупантів. Партизани повідомляли, що вибухи лунали на території військової частини. Як наслідок – уражено російську протиповітряну оборону та радіолокаційне обладнання.
- Згодом, 5 грудня, на території окупованого півострова знову лунали вибухи в Джанкої. Партизани припускали, що були влучання у ворожі військові об'єкти.