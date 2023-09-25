Удар по аеродрому "Халіно" в Курську: знищено командування авіаполку росіян

Українські військові 24 вересня завдали удару по аеродрому "Халіно" в Курську. Унаслідок вдалої операції було знищено командування авіаполку росіян.

Відповідну інформацію 24 Каналу підтвердили джерела в розвідці. Безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

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Унаслідок операції ГУР знешкоджено командира 14 авіаполку

Джерела 24 Каналу у розвідці повідомили, що удар по аеродрому був операцією ГУР. Наразі розвідка уточнює дані щодо стану російських окупантів.

За попередніми даними, поранені або загинули:

командир 14 авіаполку,

один із його заступників,

група офіцерів-авіаторів,

представник військової контррозвідки ФСБ,

працівники аеродрому.

Дрон вибухнув, коли прибуло російське керівництво

Про деталі атаки на аеродром у Курську також повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовника у Головному управлінні розвідки.

За словами співрозмовника, "потужний" вибух стався безпосередньо на злітно-посадковій смузі, і з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених".

Повідомляється, що керівництво авіаполку та офіцери ФСБ прибули для огляду "українського БпЛА", який нібито було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом.

"Для його огляду та подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БпЛА, відбулася детонація боєприпасу", – розповіло джерело про спецоперацію ГУР.

У Курську під ударом була будівля МВС

Протягом 24 – 25 вересня у Курську сталося відразу кілька вибухів. Крім "бавовни" на аеродромі "Халіно", український безпілотник атакував нафтопереробний завод у Курську. Інформацію підтвердили в українській розвідці.

Зранку 24 вересня безпілотник влучив в адмінбудівлю у Курську. Виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ. Джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили, що Курськ атакував саме український безпілотник.

Також вибухи в Курську лунали й 25 вересня. В українській розвідці підтвердили влучання у будівлю російського МВС.

. Аеродром "Халіно" розташований за 7 кілометрів на схід від центру Курська. Там базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.